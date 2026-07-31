Нуждается в проверкеАнастасия Гевко, редактор ленты
1 мин.
У нападающего на командира Хартии не сработало оружие: новые детали покушения
Главное
- В Харькове задержали мужчину, который, по данным следствия, готовил покушение на командира Хартии Игоря Оболенского.
- По предварительной информации, нападавший не смог совершить нападение, поскольку у него не сработало оружие.
- Следствие считает, что мужчину завербовали российские спецслужбы, использовав фейковое изображение, созданное искусственным интеллектом.
В Харькове правоохранители сорвали покушение на командира бригады Хартия Игоря Оболенского. По данным следствия, завербованный российскими спецслужбами 69-летний мужчина подошел к военному сзади, однако его оружие не сработало.
Об этом со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей пишет УП.
Что известно о покушении на командира Хартии
Новость дополняется…
Сейчас смотрят
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.