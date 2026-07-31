В Харькове правоохранители сорвали покушение на командира бригады Хартия Игоря Оболенского. По данным следствия, завербованный российскими спецслужбами 69-летний мужчина подошел к военному сзади, однако его оружие не сработало.

Об этом со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей пишет УП.

Что известно о покушении на командира Хартии

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