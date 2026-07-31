У Харкові правоохоронці зірвали замах на командира бригади Хартія Ігоря Оболєнського. За даними слідства, завербований російськими спецслужбами 69-річний чоловік підійшов до військового зі спини, однак його зброя не спрацювала.

Про це з посиланням на власні джерела серед правоохоронців пише УП.

Що відомо про замах на командира Хартії

Попередньо зазначається, що 31 липня поблизу барбершопу затримали 69-річного чоловіка, який, ймовірно, готувався здійснити замах на Оболєнського.

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Затриманий харків’янин мав при собі пістолет Макарова та боєприпаси.

Слідство вважає, що чоловік був дистанційно завербований російськими спецслужбами, що вдавали представників СБУ. Вони переконали його у тому, що командир Хартії нібито є “зрадником”.

У якості підтвердження заяви про нібито проросійську позицію Оболєнського, затриманий отримав фото, де Оболєнського зобразили на тлі Кремля у футболці із символікою РФ, згенеровану штучним інтелектом.

Також харків’янин розповів, що отримав зброю від невстановленої особи в Харкові за вказівкою куратора.

Правоохоронці наразі встановлюють особу, що передала зброю, аналізують записи камер відеоспостереження, перевіряють можливих співучасників і з’ясовують, чи не відбулося витоку інформації про пересування військового.

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, на командира Хартії Ігоря Оболєнського намагалися скоїти замах. Нападника та його спільника вже затримали.

Фото: скріншот відео затримання Ігоря Оболєнського

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