Россия усиливает воздушный террор против гражданских, когда не может добиться запланированных целей на фронте.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя ночную атаку на Киев.

МИД Украины об атаке РФ на Киев

– Адская ночь в Киеве. Это уже второй такой массированный удар всего за два дня, – заявил глава МИД.

По его словам, Россия применила для атаки на столицу около трех десятков баллистических ракет.

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По мнению Сибиги, не достигая своих целей на поле боя, Россия усиливает воздушный террор против гражданских.

Он утверждает, что Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной и противоракетной обороны, а также ракетах-перехватчиках.

Как заявил министр, скорость принятия решений и поставок критически важна. Он добавил, что каждое решение, усиливающее защиту украинского неба, спасает человеческие жизни, однако каждое промедление приводит к смертям и военным преступлениям РФ.

Именно борьба за украинское небо будет определять дальнейшее течение этой войны, заявил Сибига. По словам министра, чем сильнее будет воздушный щит Украины – тем ближе станет мир.

В ночь на 1 августа мощные взрывы в Киеве раздавались во время российской массированной атаки баллистическими ракетами, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек и еще 30 пострадали.

Фото : ГСЧС

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