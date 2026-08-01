Росія посилює повітряний терор проти цивільних, коли не можна досягти запланованих цілей на фронті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи нічну російську атаку на Київ.

МЗС України про атаку РФ на Київ

– Пекельна ніч у Києві. Це вже другий такий масований удар лише за два дні, – заявив очільник МЗС.

За його словами, Росія застосувала для атаки на столицю близько трьох десятків балістичних ракет.

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На думку Сибіги, не досягаючи своїх цілей на полі бою, Росія посилює повітряний терор проти цивільних.

Він стверджує, що Україна терміново потребує додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

Як заявив міністр, швидкість ухвалення рішень і постачань є критично важливою. Він додав, що кожне рішення, яке посилює захист українського неба, рятує людські життя, проте кожне зволікання призводить до смертей і воєнних злочинів РФ.

Саме боротьба за українське небо визначатиме подальший перебіг цієї війни, заявив Сибіга. За словами міністра, чим сильнішим буде повітряний щит України – тим ближчим стане мир.

У ніч на 1 серпня потужні вибухи у Києві лунали під час російської масованої атаки балістичними ракетами, внаслідок чого загинули щонайменше дев’ятеро людей та ще 30 постраждали.

Фото : ДСНС

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