Во время российской атаки на Киев 1 августа враг ударил по территории коммунальной организации Киевмедспецтранс. В результате сгорели автомобили скорой помощи.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КГГА).

Россия дважды нанесла удар по Киевмедспецтрансу: что известно

По данным столичных властей, во время ночной атаки враг дважды ударил по территории предприятия.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, частично разрушены четыре здания предприятия, еще несколько помещений получили повреждения разной степени.

В результате обстрела пять машин скорой помощи сгорели дотла. Еще 20 специализированных машин, которые обеспечивали работу столичных медицинских учреждений, получили значительные повреждения.

При этом сотрудники предприятия не пострадали.

Сейчас на месте работают аварийно-спасательные службы, которые продолжают ликвидировать последствия российского удара.

Напомним, что в ночь на 1 августа Россия совершила массированную ракетную атаку на Киев. Последствия обстрела зафиксировали в семи районах столицы.

Разрушения зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

По состоянию на 11:20 было известно как минимум о девяти погибших и 30 пострадавших, среди которых четверо детей.

В частности, погиб также 22-летний патрульный полицейский Егор Терехин, который спешил помогать людям во время повторного удара.

Спасатели спасли 105 человек.

Фото: КГДА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.