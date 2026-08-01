Під час російської атаки на Київ 1 серпня ворог вдарив по території комунальної організації Київмедспецтранс. Внаслідок цього згоріли автомобілі швидкої допомоги.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Росія двічі вдарила по Київмедспецтрансу: що відомо

За даними столичної влади, під час нічної атаки ворог двічі вдарив по території підприємства.

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За попередніми даними, частково зруйновано чотири будівлі підприємства, ще кілька приміщень зазнали пошкоджень різного ступеня.

Внаслідок обстрілу п’ять карет швидкої допомоги згоріли вщент. Ще 20 спеціалізованих автомобілів, які забезпечували роботу столичних медичних закладів, отримали значні пошкодження.

Водночас працівники підприємства не постраждали.

Наразі на місці працюють аварійно-рятувальні служби, які продовжують ліквідацію наслідків російського удару.

Нагадаємо, що у ніч проти 1 серпня Росія здійснила масовану ракетну атаку на Київ. Наслідки обстрілу зафіксували у семи районах столиці.

Руйнування зафіксували у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.

Станом на 11:20 було відомо про щонайменше дев’ятьох загиблих та 30 постраждалих, серед яких четверо дітей.

Зокрема загинув також 22-річний патрульний поліцейський Єгор Терехін, який поспішав надавати допомогу людям під час повторного удару.

Рятувальники врятували 105 людей.

Фото: КМДА

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