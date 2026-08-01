В ночь на 1 августа силам противовоздушной обороны удалось сбить лишь одну российскую баллистическую ракету из-за нехватки ракет к системам Patriot.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку на Киев и ряд регионов Украины.

Зеленский о нехватке ракет к Patriot

Президент отметил, что в ночь на 1 августа россияне запустили по Украине 185 ударных дронов и 35 ракет, из которых 27 были баллистическими. Главной целью врага был Киев, однако под ударом находились также Днепропетровщина, Сумщина, Харьковщина, Полтавщина.

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– Лишь одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет к Patriot. И именно дефицит перехватчиков против баллистики лишь поощряет РФ наносить такие удары против жизни, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он призвал партнеров предоставить необходимые средства ПВО, поскольку они сейчас нужны именно в Украине, а не “где-то на складах для возможных сценариев”. Президент обратил внимание, что каждый пакет помощи с антибаллистикой сохраняет жизни людей.

Зеленский о последствиях ночной атаки на Киев 1 августа

Президент также прокомментировал последствия массированной ночной атаки на Киев. Последствия ударов зафиксировали в семи районах столицы. В частности, повреждены 18 домов, школа, посольство Литвы, а также объекты инфраструктуры.

В городе вспыхнуло много пожаров, сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий удара.

– Известно, что девять человек погибли из-за этой атаки. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Всем, кому необходимо, медики оказывают помощь, – добавил Зеленский.

Как известно, враг бил по Киеву баллистическими ракетами. Сейчас известно о по меньшей мере девяти погибших и 30 пострадавших, среди которых четверо детей.

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