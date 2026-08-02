Украине требуются не только новые системы ПВО, но и стабильное пополнение запасов ракет-перехватчиков.

Специалист по радиотехнологиям и советник президента Украины Сергей (Флеш) Бескрестнов отметил, что при нынешних темпах российского производства баллистических ракет решающую роль может сыграть поддержка международных партнеров.

Что может усилить защиту Украины от баллистических ракет РФ

Сергей Флеш добавил, что точные данные о производстве и запасах ракет являются закрытыми, однако привел ориентировочные оценки, которые, по его словам, отражают общий порядок величин.

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По его оценке, стоимость одной российской баллистической ракеты Искандер составляет около $2–3 млн, ракеты комплекса С-400 – примерно $1–2 млн, тогда как одна ракета-перехватчик PAC-3 для системы Patriot, способная уничтожать такие цели, стоит не менее $4 млн.

Эксперт также привел ориентировочные темпы производства вооружения. По его словам, Россия ежемесячно производит около 70 ракет Искандер, 50 ракет С-400 и 4–7 гиперзвуковых ракет Циркон. В то же время производство ракет PAC-3 для комплексов Patriot оценивается примерно в 50–60 единиц в месяц.

Отдельно Флеш обратил внимание на имеющиеся запасы. По его оценке, у России может быть 200–300 ракет Искандер, тогда как мировой запас ракет PAC-3 составляет около 4–5 тысяч единиц.

По мнению эксперта, если в ближайшее время не будут приняты решения о производстве ракет Patriot по лицензии или о других долгосрочных механизмах обеспечения Украины перехватчиками, наиболее эффективным способом укрепить украинскую противовоздушную оборону станет передача ракет из запасов государств-партнеров.

– Если речь не идет о решении по производству ракет Patriot по лицензии, то помочь нам сейчас может только международное сообщество, предоставив ракеты из своих запасов. А запасы есть, – подчеркнул Сергей Флеш.

Напомним, Зеленский подчеркнул необходимость передачи Украине дополнительных ракет для Patriot.

Президент призвал партнеров ужесточить санкции против производителей российской баллистической техники и их поставщиков.

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