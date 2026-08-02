Весенне-летнее наступление России не достигло оперативных целей и фактически провалилось. В июле оккупанты захватили в четыре раза меньше территории, чем за аналогичный период прошлого года, при этом понеся рекордные потери.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

ISW оценил результаты весенне-летнего наступления России

Аналитики отмечают, что в июле 2026 года российские войска продвигались в среднем всего на 1,22 кв. км в сутки. Всего за месяц оккупанты захватили около 37,85 кв. км территории.

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В то же время даже с учетом отдельных локальных продвижений это значительно меньше, чем в прошлом году.

По оценке ISW, в июле 2026 года российские войска продвинулись примерно на 121,56 кв. км, тогда как в июле 2025 года этот показатель составлял 455,74 кв. км.

В отчете отмечается, что темпы наступления РФ с февраля 2026 года остаются практически неизменными и существенно ниже, чем в соответствующий период прошлого года.

Особое внимание эксперты обратили на бои возле Константиновки в Донецкой области. Несмотря на активизацию штурмовых действий, российские войска не смогли захватить город или достичь каких-либо оперативно важных целей.

– Ежемесячные темпы продвижения России в 2026 году были значительно ниже, чем темпы продвижения России за тот же период 2025 года, даже с учетом проникновений на украинскую территорию, – отметили в ISW.

Что помешало России добиться прорыва

По мнению аналитиков, ключевыми факторами, сдерживающими российское наступление, остаются украинские контратаки, удары по тыловым объектам противника и преимущество Украины в применении беспилотных систем.

В июле российская армия провела ряд механизированных штурмов на различных участках фронта, однако они также не принесли существенных результатов.

В ISW отмечают, что Кремль в течение последних лет адаптировал свои войска к ведению позиционной войны, однако украинские технологические инновации и новые подходы к ведению боевых действий значительно замедлили темпы российского продвижения.

– Нет никаких признаков того, что российские войска смогут резко ускорить своё продвижение или восстановить маневренный характер войны, – подытожили эксперты.

Несмотря на отсутствие значительных успехов на фронте, потери российской армии продолжают стремительно расти.

Как отмечают в ISW, в июле Россия заплатила самую высокую цену за весь 2026 год, не получив соответствующего прироста захваченных территорий.

По данным Генерального штаба ВСУ, только в июле российская армия потеряла 42 860 военнослужащих, что стало новым месячным максимумом с начала полномасштабной войны.

В Генштабе также сообщили, что потери российских войск непрерывно растут с февраля 2026 года, когда они составляли 26 090 человек. По оценке ISW, такая динамика свидетельствует о все более высокой цене, которую Кремль вынужден платить за наступательные действия без достижения решающих результатов.

Напомним, ISW предполагает, что российское командование предоставляет Кремлю ложные данные о захвате населенных пунктов.

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