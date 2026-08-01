Російське військове командування, ймовірно, свідомо перебільшує масштаби своїх успіхів на півночі України та подає Кремлю неправдиві дані про захоплення населених пунктів. Таким чином, воно намагається підтримати враження про нібито безперервний наступ російської армії на всіх ділянках фронту.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російське командування бреше Путіну

За даними експертів, наприкінці липня російське Північне угруповання військ почало майже щодня заявляти про нібито захоплення нових населених пунктів у Сумській та Харківській областях. Зокрема, 29 липня РФ повідомила про окупацію Нової Січі на Сумщині, а вже наступного дня заявила про захоплення Малої Слобідки, Могриці та Вирівки.

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Водночас аналітики не зафіксували жодних ознак масштабного перегрупування російських сил чи концентрації техніки для таких темпів просування. На думку ISW, реальна ситуація на полі бою не відповідає заявам російського командування.

Експерти зазначають, що командири використовують різні інформаційні методи для створення ілюзії успіху. Йдеться не лише про офіційні заяви, а й про поширення відео із встановленням російських прапорів у населених пунктах, куди окупанти могли лише тимчасово проникнути. Крім того, за даними ISW, для створення або редагування таких відео дедалі частіше застосовують штучний інтелект.

Аналітики також звернули увагу на повідомлення українських військових про передислокацію окремих російських підрозділів із Сумського напрямку в район Великого Бурлука після локального просування ЗСУ. Попри це, російські війська здійснювали лише поодинокі механізовані атаки, які не свідчать про суттєву зміну обстановки на фронті.

У ISW наголошують, що невеликі перекидання підрозділів, окремі штурми, проникнення малих груп або постановочні відео не є підтвердженням реального захоплення території. На думку аналітиків, такі дії можуть бути спрямовані на створення у Кремля хибного враження про успішний розвиток наступальної кампанії на півночі України.

Джерело : ISW

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