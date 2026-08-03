Контратака ВСУ сорвала наступление РФ на Славянском направлении — ISW
- ISW сообщил об успешной контратаке ВСУ возле Рай-Александровки.
- Россия не добилась подтвержденного продвижения на Славянском направлении.
Российские войска 1 и 2 августа продолжали наступательные действия на Славянском и Константиновском направлениях, но подтвержденных успехов не добились.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Контратака ВСУ под Славянском: что известно
В ISW отмечают, что одной из причин неудачи россиян стала успешная контратака украинских военных.
В частности, один из российских военных блогеров сообщил, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Рай-Александровки, которая находится к востоку от Славянска.
Аналитики ISW обращают внимание, что российская армия всё чаще применяет управляемые авиабомбы, пытаясь создать условия для дальнейшего наступления на Славянск.
В частности, глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что утром 2 августа российские войска нанесли удар по городу авиабомбой ФАБ-250.
По мнению экспертов, такими ударами оккупанты пытаются разрушить инфраструктуру и ослабить украинскую оборону перед возможными новыми штурмами.
Что происходит на Константиновском направлении
В ISW также отмечают, что 1 и 2 августа российские войска продолжали наступательные операции на Константиновском тактическом направлении.
Несмотря на заявления некоторых российских военных блогеров о якобы продвижении армии РФ на юг и юго-восток от Васютинского и на север от Першомаровки, американские аналитики не нашли ни одного подтверждения этим утверждениям.
В то же время, по оценке ISW, российское командование продолжает полагаться на массированные удары управляемыми авиабомбами, чтобы разрушать застройку и создавать условия для проникновения диверсионно-штурмовых групп.
По информации офицера одного из украинских подразделений специального назначения, российские военные по-прежнему проникают в Константиновку небольшими группами, прячутся в подвалах и разрушенных зданиях и ждут прибытия подкрепления.
Накануне Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что весенне-летнее наступление России фактически не достигло поставленных оперативных целей.
По оценке аналитиков, в июле 2026 года российские войска продвигались значительно медленнее, чем в прошлом году, и не смогли добиться прорыва даже на самых активных участках фронта, в частности вблизи Константиновки.
В ISW отметили, что одними из главных факторов, сдерживающих российское наступление, остаются украинские контратаки, удары по тыловым объектам оккупантов и преимущество Сил обороны Украины в использовании беспилотных систем.