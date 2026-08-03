Российские войска 1 и 2 августа продолжали наступательные действия на Славянском и Константиновском направлениях, но подтвержденных успехов не добились.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Контратака ВСУ под Славянском: что известно

В ISW отмечают, что одной из причин неудачи россиян стала успешная контратака украинских военных.

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В частности, один из российских военных блогеров сообщил, что Силы обороны Украины контратаковали в районе Рай-Александровки, которая находится к востоку от Славянска.

Аналитики ISW обращают внимание, что российская армия всё чаще применяет управляемые авиабомбы, пытаясь создать условия для дальнейшего наступления на Славянск.

В частности, глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что утром 2 августа российские войска нанесли удар по городу авиабомбой ФАБ-250.

По мнению экспертов, такими ударами оккупанты пытаются разрушить инфраструктуру и ослабить украинскую оборону перед возможными новыми штурмами.

Что происходит на Константиновском направлении

В ISW также отмечают, что 1 и 2 августа российские войска продолжали наступательные операции на Константиновском тактическом направлении.

Несмотря на заявления некоторых российских военных блогеров о якобы продвижении армии РФ на юг и юго-восток от Васютинского и на север от Першомаровки, американские аналитики не нашли ни одного подтверждения этим утверждениям.

В то же время, по оценке ISW, российское командование продолжает полагаться на массированные удары управляемыми авиабомбами, чтобы разрушать застройку и создавать условия для проникновения диверсионно-штурмовых групп.

По информации офицера одного из украинских подразделений специального назначения, российские военные по-прежнему проникают в Константиновку небольшими группами, прячутся в подвалах и разрушенных зданиях и ждут прибытия подкрепления.

Накануне Институт изучения войны (ISW) пришел к выводу, что весенне-летнее наступление России фактически не достигло поставленных оперативных целей.

По оценке аналитиков, в июле 2026 года российские войска продвигались значительно медленнее, чем в прошлом году, и не смогли добиться прорыва даже на самых активных участках фронта, в частности вблизи Константиновки.

В ISW отметили, что одними из главных факторов, сдерживающих российское наступление, остаются украинские контратаки, удары по тыловым объектам оккупантов и преимущество Сил обороны Украины в использовании беспилотных систем.

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