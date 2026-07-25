Украинские защитники сорвали один из самых масштабных механизированных штурмов в Донецкой области, разгромив наступление двух армий и танковой дивизии Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, опубликовав соответствующую видеозапись.

Как удалось сорвать наступление РФ на фронте

По информации командующего, первый корпус НГУ Азов со смежными подразделениями Сил обороны разгромил наступление двух армий и танковой дивизии российских войск.

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По его словам, 22 июля оккупанты силами 8 и 41 армий, а также 90 танковой дивизии предприняли попытку штурма, пытаясь привлечь десятки единиц бронированной и легкой техники.

В частности, 41 гвардейская общевойсковая армия и 90 гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия ВС РФ выдвинулись из района поселка Новоэкономическое, а одновременно из района села Воздвиженка отправились силы 8 гвардейской общевойсковой армии.

В течение четырех часов они пытались зайти в населенные пункты возле Шахового, рассказали в Нацгвардии.

Российские войска закрыли небо ударными беспилотниками Гербера и Ланцета. Украинские защитники уничтожили современную российскую РСЗО Торнадо-С, которую использовали для поддержки штурмовых действий, а также стали на пути наступления механизированных колонн.

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Армия РФ установила минно-взрывные заграждения на подъездах к позициям Сил обороны Украины, а мостовые переправы повреждены тактической авиацией. В частности, оккупанты попытались уже во время штурма возобновить переправы с помощью понтонов, но они попали под огонь авиации Воздушных сил ВСУ.

Как отметил командующий, в результате профессиональных действий всех привлеченных подразделений под управлением первого корпуса НГУ Азов средства ствольной артиллерии, РСЗО и ударные беспилотники уничтожили:

семь танков;

шесть боевых бронированных машин;

одну реактивную систему залпового огня БМ-21 Град;

одну РСЗО Торнадо-С;

три единицы спецтехники;

47 единиц легкой техники.

По информации командующего, ликвидировано 123 российских оккупантов, а еще 29 – ранены. В результате действий украинских защитников удалось отбить механизированный штурм.

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