Російські війська 1 та 2 серпня продовжували наступальні дії на Слов’янському та Костянтинівському напрямках, однак підтверджених успіхів не досягли.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Контратака ЗСУ біля Слов’янська: що відомо

В ISW зазначають, що однією з причин невдачі росіян стала успішна контратака українських військових.

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Зокрема, один із російських військових блогерів повідомив, що Сили оборони України контратакували поблизу Рай-Олександрівки, яка розташована на схід від Слов’янська.

Аналітики ISW звертають увагу, що російська армія дедалі частіше застосовує керовані авіабомби, намагаючись підготувати умови для подальшого наступу на Слов’янськ.

Зокрема, начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що вранці 2 серпня російські війська завдали удару по місту авіабомбою ФАБ-250.

На думку експертів, такими ударами окупанти намагаються зруйнувати інфраструктуру та послабити українську оборону перед можливими новими штурмами.

Що відбувається на Костянтинівському напрямку

В ISW також зазначають, що 1 та 2 серпня російські війська продовжували наступальні операції на Костянтинівському тактичному напрямку.

Попри заяви окремих російських військових блогерів про нібито просування армії РФ на південь і південний схід від Васютинського та на північ від Першомарівки, американські аналітики не знайшли жодного підтвердження цих тверджень.

Водночас, за оцінкою ISW, російське командування продовжує покладатися на масовані удари керованими авіабомбами, щоб руйнувати забудову та створювати умови для проникнення диверсійно-штурмових груп.

За інформацією офіцера одного з українських підрозділів спеціального призначення, російські військові й надалі проникають до Костянтинівки невеликими групами, ховаються у підвалах та зруйнованих будівлях і очікують прибуття підкріплення.

Напередодні Інститут вивчення війни (ISW) дійшов висновку, що весняно-літній наступ Росії фактично не досяг поставлених оперативних цілей.

За оцінкою аналітиків, у липні 2026 року російські війська просувалися значно повільніше, ніж торік, і не змогли досягти прориву навіть на найактивніших ділянках фронту, зокрема поблизу Костянтинівки.

В ISW зазначили, що одними з головних чинників стримування російського наступу залишаються українські контратаки, удари по тилових об’єктах окупантів та перевага Сил оборони України у застосуванні безпілотних систем.

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