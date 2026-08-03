Военные спецподразделения Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Group 13 во время проведения спецоперации поразили в оккупированном Крыму машину управления из состава комплекса РЛС Подлет, а также вражескую систему распознавания свой-чужой — радиолокационный запросник (РЛС) Пароль-4.

Об этом сообщает пресс-центр ГУР.

Поражение объектов врага в Крыму

Известно, что в конце июля спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura, которые, в том числе, могут нести FPV-дроны. Это и позволило нанести успешные удары по наземным целям в Крыму.

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— Теперь наши Магуры угрожают российским оккупантам и на суше — это кардинальное переведение борьбы в другую плоскость. В целом наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают — захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле, — сказал командир Group 13 с позывным Тринадцатый.

За время полномасштабной войны на море операторы спецподразделения Group 13 уничтожили девять и повредили пять российских кораблей, уничтожили три вражеских вертолета, еще один вертолет — повредили. Также уничтожены два российских истребителя из состава Черноморского флота РФ.

Ранее в ГУР сообщили, что участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов ГУР.

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