Объединит восемь стран: Зеленский анонсировал формат Карпатская инициатива
- Владимир Зеленский объявил о запуске нового формата сотрудничества — Карпатской инициативы.
- К инициативе планируют привлечь восемь стран Карпатского региона.
- Формат охватит вопросы безопасности, экономики, логистики, восстановления и развития туризма.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу над новым международным форматом сотрудничества — Карпатской инициативой.
По его словам, она должна объединить страны Карпатского региона вокруг вопросов безопасности, экономики, логистики, восстановления и развития туризма.
Об этом глава государства сообщил во время общения с послами в понедельник, 3 августа.
Что известно о Карпатской инициативе
— Почему возникла такая идея? Потому что не все страны готовы усиливать нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарном направлении, в сфере безопасности, в экономике. Думают о восстановлении Украины. Это тоже важно, — заявил Зеленский.
Президент отметил, что к инициативе планируют привлечь Украину, Румынию, Австрию, Сербию, Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию.
Эти страны, по его словам, связывает не только географическое соседство, но и общие экономические интересы и интересы безопасности.
Зеленский добавил, что уже обсудил эту идею с президентами Европейского совета и Европейской комиссии. В Евросоюзе положительно отнеслись к этому предложению.
Президент сообщил, что первую встречу в рамках Карпатской инициативы планируют провести осенью. Сейчас стороны согласовывают дату.
В будущем для региона должны появиться отдельные программы финансирования, развития туризма, экономики и безопасности.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы российская война завершилась до начала следующей зимы.