Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начала работу над новым международным форматом сотрудничества — Карпатской инициативой.

По его словам, она должна объединить страны Карпатского региона вокруг вопросов безопасности, экономики, логистики, восстановления и развития туризма.

Об этом глава государства сообщил во время общения с послами в понедельник, 3 августа.

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Что известно о Карпатской инициативе

— Почему возникла такая идея? Потому что не все страны готовы усиливать нас оружием, но хотят быть вместе в гуманитарном направлении, в сфере безопасности, в экономике. Думают о восстановлении Украины. Это тоже важно, — заявил Зеленский.

Президент отметил, что к инициативе планируют привлечь Украину, Румынию, Австрию, Сербию, Венгрию, Польшу, Чехию и Словакию.

Эти страны, по его словам, связывает не только географическое соседство, но и общие экономические интересы и интересы безопасности.

Зеленский добавил, что уже обсудил эту идею с президентами Европейского совета и Европейской комиссии. В Евросоюзе положительно отнеслись к этому предложению.

Президент сообщил, что первую встречу в рамках Карпатской инициативы планируют провести осенью. Сейчас стороны согласовывают дату.

В будущем для региона должны появиться отдельные программы финансирования, развития туризма, экономики и безопасности.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приложит максимум усилий, чтобы российская война завершилась до начала следующей зимы.

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