Украина будет делать все возможное для завершения войны до зимы — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Украина будет делать всё возможное для завершения войны до начала зимы 2026 года.
- Президент подчеркнул, что давление на Россию должно достичь такого уровня, при котором у неё не останется другой альтернативы, кроме мира.
Украина будет прилагать все возможные усилия, чтобы российская война завершилась еще до начала зимы 2026 года.
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.
Зеленский установил срок окончания войны
— В этом году ваша (послов, — Ред.) задача — оказать максимальную поддержку внешнему направлению в отношениях с партнерами для правительства Украины, — подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что сейчас невозможно со стопроцентной уверенностью спрогнозировать, когда дадут результат все дипломатические усилия, дальнобойные санкции Украины против России, мидлстрайки и все санкции партнеров.
Однако, по его словам, уровень давления должен быть таким, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира.
— Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело и что Путин рассчитывает и дальше затягивать эту войну. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнёров и оказываем давление на агрессора, — подчеркнул Зеленский.
Ранее президент говорил, что на этой неделе состоится специальный формат заседания СНБО, во время которого будет дана оценка выполнению планов устойчивости в областях.
Должностные лица, которые не выполнили поставленные задачи, будут нести ответственность.