Украина будет прилагать все возможные усилия, чтобы российская война завершилась еще до начала зимы 2026 года.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

Зеленский установил срок окончания войны

— В этом году ваша (послов, — Ред.) задача — оказать максимальную поддержку внешнему направлению в отношениях с партнерами для правительства Украины, — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что сейчас невозможно со стопроцентной уверенностью спрогнозировать, когда дадут результат все дипломатические усилия, дальнобойные санкции Украины против России, мидлстрайки и все санкции партнеров.

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Однако, по его словам, уровень давления должен быть таким, чтобы у России не осталось другой альтернативы, кроме мира.

— Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем имеем дело и что Путин рассчитывает и дальше затягивать эту войну. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России, объединяем партнёров и оказываем давление на агрессора, — подчеркнул Зеленский.

Ранее президент говорил, что на этой неделе состоится специальный формат заседания СНБО, во время которого будет дана оценка выполнению планов устойчивости в областях.

Должностные лица, которые не выполнили поставленные задачи, будут нести ответственность.

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