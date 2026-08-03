Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розпочала роботу над новим міжнародним форматом співпраці – Карпатською ініціативою.

За його словами, вона має об’єднати країни Карпатського регіону навколо питань безпеки, економіки, логістики, відновлення та розвитку туризму.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з послами в понеділок, 3 серпня.

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Що відомо про Карпатську ініціативу

– Чому така ідея виникла? Тому що не всі країни готові посилювати нас зброєю, але хочуть бути разом у гуманітарному треку, в безпековому, в економіці. Думають про відновлення України. Це також важливо, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що до ініціативи планують залучити Україну, Румунію, Австрію, Сербію, Угорщину, Польщу, Чехію та Словаччину.

Ці країни, за його словами, пов’язує не лише географічне сусідство, а й спільні економічні та безпекові інтереси.

Зеленський додав, що вже обговорив ідею з президентами Європейської ради та Європейської комісії. В Євросоюзі позитивно поставилися до цієї пропозиції.

Президент повідомив, що першу зустріч у межах Карпатської ініціативи планують провести восени. Зараз сторони узгоджують дату.

У майбутньому для регіону мають з’явитися окремі програми фінансування, розвитку туризму, економіки та безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна докладе максимум зусиль, щоб російська війна завершилася до початку наступної зими.

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