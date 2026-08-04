К концу минувших суток на фронте произошло 182 боевых столкновения. Оккупанты нанесли один ракетный удар, применили две ракеты, осуществили 58 авиационных ударов с применением 184 управляемых авиационных бомб, привлекли для ударов 6544 дрона-камикадзе и осуществили 2217 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 4 августа 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 623-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Фото: 118 омбр

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