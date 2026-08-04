На кінець минулої доби на фронті відбулося 182 бойові зіткнення. Окупанти завдали одного ракетного удару, застосували дві ракети, здійснили 58 авіаційних ударів із застосуванням 184 керованих авіаційних бомб, залучили для ударів 6544 дрони-камікадзе та здійснили 2217 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 4 серпня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 623-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: 118 омбр

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