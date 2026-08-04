Служба безпеки України завдала ударів понад 100 стратегічним об’єктам у російському тилу та 21 тис. цілям на фронті протягом операції впливу на РФ, яка тривала близько 40 днів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

СБУ про ураження стратегічних об’єктів і цілей РФ

Як стверджують в СБУ, протягом попередніх 40 днів під ударами опинилися підприємства військово-промислового комплексу, авіабази, засоби ППО, командні пункти, військові кораблі, танкери тіньового флоту, нафтопереробні заводи, об’єкти транспортної та військової логістики РФ.

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Підрозділи СБУ, які працюють на фронті та в тилу РФ, уразили понад 21 тис. одиниць військової техніки, озброєння та військової інфраструктури, а також ліквідували майже 5 тис. російських військових.

Зокрема, під удари потрапили військові аеродроми Саки, Гвардійське, Бельбек, Багерове, Енгельс і Ханская, а також по Євпаторійський авіаційний завод.

Внаслідок операцій вдалося знищити стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, уражено два винищувачі Су-35, два навчально-бойові літаки Л-39, ангари з літаками Су-24, Су-30, Су-30СМ і безпілотниками Shahed, а також паливну інфраструктуру аеродромів.

СБУ уразила РЛС Небо-У, багатофункціональну РЛС 92Н6Е комплексу С-400, ЗРК Тор-М2, ЗРК Панцир-С2, комплекс РЕБ Поле-21, три РЛС Подльот-К1 та РЛС Каста-2Е2.

Крім цього, ударів зазнали 14 нафтопереробних заводів, десятки нафтобаз, резервуарні парки, нафтоперекачувальні станції, нафтові термінали та нафтовидобувні платформи.

Серед них – Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, три нафтопереробні заводи в Уфі, комплекс Перший завод, нафтоперекачувальні станції Черкаси і Субханкулово, нафтовидобувна платформа родовища Філановського в Каспійському морі.

Окремим напрямом роботи стали удари по суднах російського тіньового флоту, як РФ використовує, щоб обійти санкції інших країн. СБУ уразили танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero та два вантажні судна.

На фронті підрозділи СБУ уразили 24 танки, 63 бойові броньовані машини, 124 артилерійські системи, 22 реактивні системи залпового вогню, 40 засобів ППО, 14 літаків і гелікоптерів.

Крім цього, під атаку потрапили понад 11 тис. дронів та наземних роботизованих комплексів, зокрема, 176 безпілотників Shahed (Герань), а також 712 розрахунків дронів разом із позиціями, пусковими установками та обладнанням.

Також підрозділи СБУ завдали ударів по складах боєприпасів і пального, командних пунктах, вузлах зв’язку, засобах РЕБ, військовій логістиці та іншій важливій інфраструктурі РФ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський погодив Службі безпеки України нові операції проти російської агресії.

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