Президент Владимир Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины по противодействию агрессии Российской Федерации.

Об этом заявил Владимир Зеленский после доклада временного исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.

Зеленский о новых операциях СБУ против агрессии РФ

– Доклад о наших операциях противодействия российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины. Сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август, – заявил он.

По словам Зеленского, он согласовал Покладу дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы безопасности Украины от тех, кто работает на себя, а не на наше государство.

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30 июля Зеленский подписал ряд указов, предусматривающих кадровые изменения в Службе безопасности Украины. В частности, Олега Федорова назначили начальником Центра специальных операций А.

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