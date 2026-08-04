Новые операции СБУ: Зеленский согласовал шаги против агрессии РФ
- Президент Владимир Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины по противодействию российской агрессии после доклада в. о. главы СБУ Александра Поклада.
- Кроме внешнего противодействия врагу, согласовали дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры спецслужбы.
Президент Владимир Зеленский согласовал новые операции Службы безопасности Украины по противодействию агрессии Российской Федерации.
Об этом заявил Владимир Зеленский после доклада временного исполняющего обязанности главы СБУ Александра Поклада.
Зеленский о новых операциях СБУ против агрессии РФ
– Доклад о наших операциях противодействия российской агрессии. Хорошие результаты есть у Службы безопасности Украины. Сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август, – заявил он.
По словам Зеленского, он согласовал Покладу дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы безопасности Украины от тех, кто работает на себя, а не на наше государство.
Президент поблагодарил всех в СБУ, кто действительно защищает Украину и людей.
30 июля Зеленский подписал ряд указов, предусматривающих кадровые изменения в Службе безопасности Украины. В частности, Олега Федорова назначили начальником Центра специальных операций А.