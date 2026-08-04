У липні підрозділи Сил оборони за допомогою безпілотників уразили понад 30 тис. російських військових, йдеться про загиблих і поранених. Найбільшу результативність продемонстрував спецпідрозділ Альфа СБУ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні 4 липня.

Зеленський про втрати РФ внаслідок атак українських БпЛА

Президент заслухав доповіді Служби безпеки України та Міністерства оборони.

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За підсумками роботи СБУ у липні він погодив нові операції та визначив пріоритети діяльності відомства на серпень.

– Вдячний СБУ за сильні позиції. І сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме Альфа Служби безпеки України топ-1 по ураженнях, – зазначив Зеленський.

Він додав, що протягом липня всі українські підрозділи за допомогою безпілотників уразили 30 272 російських військових.

До цієї статистики входять ліквідовані та важкопоранені окупанти – лише ті випадки, які мають відеопідтвердження.

Президент зазначив, що щомісяця російська армія втрачає близько 30 тис. військових. Він додав, що Україна надалі збільшуватиме кількість безпілотників у складі Сил оборони.

Зеленський наголосив, що одним із головних пріоритетів залишається посилення протиповітряної оборони.

Він подякував міжнародним партнерам за допомогу із засобами ППО та зазначив, що кожен новий пакет підтримки сприяє захисту життів українців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський погодив нові операції Служби безпеки для протидії агресії РФ.

За його словами, виконувач обов’язків очільника СБУ Олександр Поклад погодив із ним подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури Служби безпеки від тих, “хто працює на себе, а не на нашу державу”.

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