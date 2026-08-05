Перед початком осінньо-зимового періоду для Києва затвердили План стійкості. Документ передбачає підготовку міста до можливих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Про це заявив секретар РНБО України Ігор Клименко під час засідання РНБО України у середу, 5 серпня.

Що відомо про План стійкості для Києва

За словами Ігоря Клименка, реалізація цього плану вже стартувала.

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Секретар РНБО нагадав, що минула зима стала одним із найскладніших випробувань для України.

Тому навесні цього року були затверджені комплексні плани стійкості регіонів і міст, а нині визначили першочергові кроки для підвищення готовності держави до нових викликів.

– Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення. І з наближенням осінньо-зимового періоду такі загрози лише зростатимуть, – наголосив Клименко.

Серед головних завдань визначили забезпечення безперебійної роботи систем електро, тепло- та водопостачання.

Відповідальні керівники повинні забезпечити виконання затверджених планів і нести персональну відповідальність за результат.

Під час засідання також розглянули питання захисту об’єктів критичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони та розвитку мережі укриттів.

– Час, який є до початку опалювального сезону, необхідно використати максимально ефективно. Від цього залежить стійкість держави, безперебійна робота критичної інфраструктури і, найголовніше, безпека наших людей, – підсумував секретар РНБО.

Кличко про темпи підготовки Києва до зими

Загальну вартість заходів Плану стійкості столиці зменшили з 67 млрд грн до 37 млрд грн після перегляду фінансових можливостей і пріоритетів. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко після засідання РНБО України.

За словами міського голови, загальна сума фінансування робіт для Києва була змінена через включення до плану додаткових проєктів.

– Вартість робіт, покладених на плечі міста сягає більше 17 млрд грн. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці, – поінформував Кличко.

Він уточнив, що ці заходи стосуються відновлення пошкоджених енергетичних об’єктів, забезпечення енергостійкості житлових будинків та соціального сектору. За словами мера, обсяг фінансування для Києва збільшився до 22 млрд грн.

Кличко зазначив, що столиця погодилася взяти на себе підвищені фінансові навантаження, хоча спочатку пропорція фінансування була визначена на рівні 50/50 – держава та місто.

Загальна вартість заходів Плану стійкості Києва була зменшена з 67 млрд грн до 37 млрд грн.

Це стало результатом реальної оцінки фінансових та інших можливих ресурсів, визначення пріоритетних напрямів, а також фахового опрацювання і підготовки проєктів до виконання.

Наразі загальна вартість Плану стійкості Києва становить 37 млрд грн, зазначив міський голова.

У березні цього року РНБО схвалила комплексні плани стійкості регіонів і окремих міст.

Станом на кінець червня в середньому їх виконали на 40%. Найкращі темпи показали Дніпропетровська, Київська, Житомирська, Рівненська та Черкаська області.

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