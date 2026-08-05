Стефанішиній повідомили про підозру: ВАКС обирає запобіжний захід
- Ольга Стефанішина отримала нову підозру.
- ВАКС обирає їй запобіжний захід.
- Деталі підозри наразі офіційно не розголошують.
Колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також екс-посол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру. Наразі у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває розгляд питання про обрання їй запобіжного заходу.
Про це повідомили у Центрі протидії корупції (ЦПК).
Нова підозра Стефанішиній
На початку судового засідання захист Стефанішиної звернувся до суду з клопотанням про проведення слухання у закритому режимі. Станом на цей момент офіційні деталі нової підозри не оприлюднені.
Водночас це не перше кримінальне провадження, у якому фігурує колишня урядовиця, нагадують у ЦПК.
Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило їй про підозру у справі, пов’язаній із колишньою міністеркою юстиції часів Віктора Януковича Оленою Лукаш. Розгляд цієї справи триває у Вищому антикорупційному суді.
У 2024 році журналісти Громадського оприлюднили розслідування щодо майнових декларацій Ольги Стефанішиної та її родини.
У матеріалі йшлося про можливі невідповідності у відомостях щодо нерухомості, зокрема квартир у Києві, які декларувалися або не були відображені у деклараціях. Журналісти також звернули увагу на обставини придбання окремих об’єктів нерухомості, вартість яких, на їхню думку, могла не відповідати ринковій.
Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Після цього сама Стефанішина заявила, що рішення про складання повноважень було її особистою ініціативою.
Фото: ЦПК