Колишня віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, а також екс-посол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру. Наразі у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) триває розгляд питання про обрання їй запобіжного заходу.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції (ЦПК).

Нова підозра Стефанішиній

На початку судового засідання захист Стефанішиної звернувся до суду з клопотанням про проведення слухання у закритому режимі. Станом на цей момент офіційні деталі нової підозри не оприлюднені.

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Водночас це не перше кримінальне провадження, у якому фігурує колишня урядовиця, нагадують у ЦПК.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило їй про підозру у справі, пов’язаній із колишньою міністеркою юстиції часів Віктора Януковича Оленою Лукаш. Розгляд цієї справи триває у Вищому антикорупційному суді.

У 2024 році журналісти Громадського оприлюднили розслідування щодо майнових декларацій Ольги Стефанішиної та її родини.

У матеріалі йшлося про можливі невідповідності у відомостях щодо нерухомості, зокрема квартир у Києві, які декларувалися або не були відображені у деклараціях. Журналісти також звернули увагу на обставини придбання окремих об’єктів нерухомості, вартість яких, на їхню думку, могла не відповідати ринковій.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ольги Стефанішиної з посади надзвичайного і повноважного посла України в США. Після цього сама Стефанішина заявила, що рішення про складання повноважень було її особистою ініціативою.

Фото: ЦПК

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