Ольга Стефанишина уволена с должности посла Украины в Соединенных Штатах Америки.

Об этом говорится в соответствующем указе №696/2026, опубликованном на официальном сайте Офиса президента.

Увольнение Стефанишиной с должности посла Украины в США

– Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, – говорится в указе, подписанном президентом Владимиром Зеленским.

Документ обнародован сегодня, 3 августа.

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Сама Стефанишина заявила, что это было ее решение сложить полномочия посла Украины в США. Она объяснила это личными обстоятельствами, о которых якобы речь шла раньше.

Стефанишина утверждает, что представлять Украину в Вашингтоне тогда, когда она ведет войну за свое существование, было самой большой честью в ее жизни.

– Как раньше было честью открывать Украине путь в Европейский Союз в должности вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции, продвигать реформы в сфере правосудия в должности министра юстиции. Я благодарна президенту Украины Владимиру Зеленскому за это доверие и возможности, – сказала она.

В то же время Стефанишина заявила, что рассчитывает на его понимание и поддержку этого решения.

Стефанишина утверждает, что для нее важно принимать соответствующие решения самостоятельно, особенно учитывая, что выполнены основные пункты плана, с которым она приехала.

По словам Стефанишиной, удалось нарастить поставки американского оружия и удержать поддержку именно тогда, когда политическая среда в Вашингтоне менялась не в пользу Украины.

– Мы закрепили эту поддержку в законах, которые переживут любую смену администрации. Главное, мы изменили саму роль Украины: из страны, которой помогают, в ту, в которую инвестируют и чьи технологии покупают, – обратила внимание она.

Стефанишин добавила, что сделанное командой вписано в законы и сами отношения между двумя государствами. Это не зависит от того, кто занимает должность – дальше работа над глубоким усилением позиций Украины.

– Насчет вопросов, которые в последнее время звучат в медиа. Я прокомментирую их отдельно и публично в ближайшее время, – утверждает Стефанишина.

Она поблагодарила команду посольства, МИД и всех, с кем работала бок о бок эти годы.

– Благодарю и тех, кто все эти месяцы следил за мной внимательнее, чем за собственными делами: здоровое недоверие к власти делает и власть, и страну сильнее, – подчеркнула она.

В то же время Стефанишина утверждает, что продолжит работать для Украины и победы там, где будет полезной.

Ольга Стефанишина: биография и факты из жизни

Факты ICTV писали биографию и факты из жизни Ольги Стефанишиной. В частности, в августе 2025 года она стала послом Украины в США.

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