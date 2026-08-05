Упродовж першого півріччя 2026 року Україна отримала від партнерів утричі менше ракет для систем протиповітряної оборони, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив президент Володимир Зеленський

Постачання ракет для ППО у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі

Про це за підсумками наради з військовим керівництвом, представниками Міністерства оборони, СБУ, ГУР та Офісу президента повідомив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що скорочення постачання стосується не лише літнього періоду, а всіх місяців першої половини 2026 року. За його словами, необхідні ракети у партнерів є, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.

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Зеленський також закликав союзників прискорити виробництво засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема шляхом локалізації виробничих процесів в Україні. Це, за його словами, посилить не лише захист української інфраструктури, а й глобальну безпеку.

Під час наради окремо визначили додаткові заходи для захисту критичних об’єктів на тлі дефіциту антибалістичних ракет.

Крім того, військові доповіли про ситуацію на фронті, зокрема в районах Костянтинівки та Слов’янська. Обговорювалися потреби підрозділів у дронах, фінансуванні та забезпеченні, а також подальші активні дії на Донеччині й інших напрямках.

Ще однією темою стали пріоритети України на серпень у межах далекобійних ударів по російських нафтових і переробних об’єктах. Зеленський заявив, що ціна затягування війни для Росії зростатиме, а міжнародні санкції мають посилювати український далекобійний вплив.

Нагадаємо, що вночі росіяни атакували територію України чотирма протикорабельними ракетами Циркон/Онікс, 24 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 та 115 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу Пародія.

Водночас жодної із 28 ракет не було збито.

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