Европейский Союз выделит Украине 1,4 млрд евро, полученных в качестве доходов от замороженных российских активов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Средства от российских активов

По словам премьера, финансирование станет очередным шагом поддержки Украины со стороны европейских партнеров и будет использовано для усиления оборонных возможностей страны.

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Премьер подчеркнул, что ответом на российский террор должно быть дальнейшее укрепление Украины, а Россия должна нести финансовую ответственность за свои преступления.

– За каждое новое преступление Россия должна платить, – отметил Корецкий.

Он также поблагодарил страны Евросоюза за принципиальную позицию и неизменную поддержку Украины, подчеркнув, что такая помощь укрепляет способность государства противостоять российской агрессии.

В июне двухпартийная группа американских сенаторов представила законопроект SABER, предлагающий использовать конфискованные российские активы для закупки оружия для Украины. Эта инициатива призвана расширить действующий закон REPO, позволяющий направлять замороженные активы РФ в основном на восстановление, гуманитарную помощь и компенсационные фонды.

30 июня экс-министр обороны Михаил Федоров встретился с канцлером казны Великобритании Рейчел Ривз, призвав как можно быстрее направить замороженные российские активы на нужды Сил обороны Украины.

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