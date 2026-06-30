Министр обороны Украины Михаил Федоров провел встречу с канцлером казны Великобритании Рейчел Ривз. Они обсудили ряд важных тем, в частности финансирование украинской обороны благодаря российским активам.

Об этом сообщает Михаил Федоров.

Федоров встретился с канцлером казны Великобритании

По словам Федорова, он обратился с просьбой как можно быстрее разблокировать финансирование в рамках программы ERA и направить деньги от замороженных российских активов на нужды Сил обороны.

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Как утверждает министр обороны, Украина имеет три неизменных приоритета – противовоздушную оборону, дальнобойные боеприпасы и украинские дроны. По его мнению, именно они должны получать первостепенное финансирование от партнеров.

– Рассказал об украинской стратегии AIR–LAND–ECONOMY и реформе оборонных закупок. Украина переходит к открытым конкурентным процедурам, чтобы эффективнее использовать бюджетные деньги и направлять большее финансирование на нужды Сил обороны, – отметил он.

Как сказал Федоров, особое внимание уделено поддержке украинской ПВО. В частности, баллистические ракеты и управляемые авиабомбы остаются одними из самых больших вызовов для Украины. По его словам, критически важно продолжать поставку ракет в рамках инициативы PURL.

Кроме того, они сосредоточились на усилении санкций против Российской Федерации. Одно из направлений касается противодействия “теневому флоту” РФ, помогающему обходить санкции и финансировать войну против Украины.

Министр обороны поблагодарил Великобританию за последовательную поддержку Украины, лидерство и готовность помогать по ключевым направлениям обороны.

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