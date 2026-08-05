Європейський Союз виділить Україні €1,4 млрд, отриманих як доходи від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Кошти від російських активів

За словами прем’єра, фінансування стане черговим кроком підтримки України з боку європейських партнерів та буде використане для посилення оборонних можливостей країни.

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Прем’єр наголосив, що відповіддю на російський терор має бути подальше зміцнення України, а Росія повинна нести фінансову відповідальність за свої злочини.

— За кожен новий злочин Росія має платити, — зазначив Корецький.

Він також подякував країнам Євросоюзу за принципову позицію та незмінну підтримку України, підкресливши, що така допомога зміцнює здатність держави протистояти російській агресії.

У червні двопартійна група американських сенаторів представила законопроєкт SABER, який пропонує використовувати конфісковані російські активи для закупівлі зброї для України. Ця ініціатива покликана розширити чинний закон REPO, який дозволяє спрямовувати заморожені активи РФ здебільшого на відбудову, гуманітарну допомогу та компенсаційні фонди.

30 червня ексміністр оборони Михайло Федоров зустрівся з канцлеркою скарбниці Великої Британії Рейчел Рівз, закликавши якнайшвидше спрямувати заморожені російські активи на потреби Сил оборони України.

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