Под удар попали пункты управления беспилотниками, командный пункт, военная переправа в Донецкой области и склад материально-технических средств во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Какие объекты поразили Силы обороны

Отмечается, что в ночь на 5 августа, а также в течение предыдущих суток украинские военные поразили пункты управления дронами оккупантов в районах Малых Щербаков Запорожской области, Константиновки, Часового Яра и Зеленого Поля Донецкой области, а также вблизи Вольфинского Курской области РФ.

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Кроме того, удару подвергся отдельный пункт управления противника в районе Бахмута в Донецкой области.

Также Силы обороны нанесли удар по переправе через реку Мокрые Ялы вблизи села Веселое Донецкой области.

По данным Генштаба, российские войска использовали ее для военной логистики, переброски личного состава, вооружения и материально-технических средств.

Отдельно украинские военные нанесли удар по складу материально-технических средств противника в Ишуне на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут систематически наносить удары по военным объектам российских оккупантов, чтобы ограничить их возможности вести войну против Украины.

Напомним, в Тульской области после атаки дронов загорелся логистический центр Wildberries.

Компания эвакуировала персонал и приостановила прием поставок.

Под удар также попал распределительный центр в Алексино площадью почти 195 тыс. кв. м.

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