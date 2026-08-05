У ніч на 5 серпня в Тульській області РФ під час атаки безпілотників виникла пожежа на одному з найбільших логістичних центрів маркетплейса Wildberries.

Про загоряння повідомила пресслужба компанії.

Атака на Wildberries у Тульській області

Там зазначили, що на об’єкті завчасно евакуйовано персонал, а прийом нових поставок тимчасово зупинено. Вантажі направляють до інших логістичних центрів мережі.

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Губернатор Тульської області Дмитро Міляєв заявив, що вночі регіон знову став ціллю атаки українських безпілотників. За його словами, підрозділи Міноборони РФ нібито знищили 107 дронів.

Водночас, за інформацією російської влади, пошкодження зафіксували у двох багатоквартирних будинках у Венівському районі, а також на двох виробничих об’єктах у Новомосковську та Узловському районі. Крім того, безпілотник впав на територію сортувального центру Wildberries, після чого спалахнула пожежа.

На місці працюють оперативні служби та пожежні підрозділи. За попередніми даними, загиблих немає. Відомо про одного постраждалого, якому надають медичну допомогу.

За даними Telegram-каналу Exilenova+, під удар потрапив розподільчий центр Wildberries у місті Олексин Тульської області. Комплекс площею близько 194,5 тис. кв. м відкрили у 2022 році.

Він є одним із найбільших логістичних центрів компанії та забезпечував зберігання і розподіл товарів для Тульської, Калузької, Орловської, Брянської, Курської, Липецької, Рязанської та інших областей Центральної Росії, а також частково обслуговував Московський регіон.

Опубліковані в мережі кадри свідчать, що вогонь охопив значну частину логістичного комплексу. Офіційної інформації про масштаби збитків наразі немає.

4 серпня дрони атакували складську зону в Ленінградській області РФ.

3 серпня у Володимирській області після атаки дронів спалахнула пожежа на одному з найбільших логістичних центрів Wildberries.

3 серпня співробітникам Wildberries заборонили проносити на склади свої смартфони.

Також повідомлялося, що Wildberries шукає склади у Казахстані після атак українських дронів на РФ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 624-ту добу.

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