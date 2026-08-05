Сили оборони України завдали нових ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів.

Під ураження потрапили пункти управління безпілотниками, командний пункт, військова переправа на Донеччині та склад матеріально-технічних засобів у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Які об’єкти уразили Сили оборони

Зазначається, що в ніч на 5 серпня, а також протягом попередньої доби українські військові вразили пункти управління дронами окупантів у районах Малих Щербаків Запорізької області, Костянтинівки, Часового Яру та Зеленого Поля Донецької області, а також поблизу Волфінського Курської області РФ.

Крім того, удару зазнав окремий пункт управління противника в районі Бахмута на Донеччині.

Також Сили оборони уразили переправу через річку Мокрі Яли поблизу села Веселе Донецької області.

За даними Генштабу, російські війська використовували її для військової логістики, перекидання особового складу, озброєння та матеріально-технічних засобів.

Окремо українські військові завдали удару по складу матеріально-технічних засобів противника в Ішуні на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі системно завдаватимуть ударів по військових об’єктах російських окупантів, щоб зменшити їхні можливості вести війну проти України.

Нагадаємо, у Тульській області після атаки дронів загорівся логістичний центр Wildberries.

Компанія евакуювала персонал та призупинила приймання постачань.

Під удар також потрапив розподільчий центр в Алексині площею майже 195 тис. кв. м.

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