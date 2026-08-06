В центральной части и нескольких районах Львова произошло частичное обесточивание потребителей.

Об этом сообщает энергораспределительная компания Львовоблэнерго.

Аварийное отключение электричества во Львове

Обновлено в 18:16. Электроснабжение уже возобновили более 34 тыс. абонентов во Львове. Как сообщили в Львовской ОВА, без света остаются 37 тыс. абонентов. Это примерно 10% всех потребителей города.

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По данным областной военной администрации, на момент аварии без электроснабжения было более 71 тыс. абонентов. Аварийно-восстановительные бригады работают, чтобы вернуть электроснабжение всем потребителям.

По данным компании, причиной отключения электричества во Львове стала авария в электросетях напряжением 110 кВ.

Отмечается, что частично обесточены потребители в центральной части Львова, во Франковском районе, микрорайоне Новый Львов и других.

Отключения света по Украине из-за ударов РФ

Как сообщали в Укрэнерго, по состоянию на утро 6 августа, пять областей Украины подверглись обесточениям из-за российских ударов по объектам энергосистемы.

Российские войска в очередной раз атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины с помощью артиллерии и беспилотников.

По состоянию на утро, отключение электроэнергии зафиксировали в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В настоящее время энергетики уже приступили к аварийно-восстановительным работам в регионах, где это позволяет ситуация безопасности. Специалисты делают все возможное для скорейшего возвращения света в дома потребителей.

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