У центральній частині та декількох районах Львова сталося часткове знеструмлення споживачів.

Про це повідомляє енергорозподільна компанія Львівобленерго.

Аварійне відключення електрики у Львові

Оновлено о 18:16. Електропостачання вже відновили для понад 34 тис. абонентів у Львові. Як повідомили у Львівській ОВА, без світла залишаються 37 тис. абонентів. Це приблизно 10% від усіх споживачів міста.

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За даними обласної військової адміністрації, на момент аварії без електропостачання були понад 71 тис. абонентів. Аварійно-відновлювальні бригади працюють, щоб повернути електропостачання всім споживачам.

За даними компанії, причиною відключення електрики у Львові стала аварія в електромережах напругою 110 кВ.

Зазначається, що частково знеструмлені споживачі в центральній частині Львова, у Франківському районі, мікрорайоні Новий Львів та інших.

Відключення світла по Україні через удари РФ

Як повідомляли в Укренерго, станом на ранок 6 серпня, п’ять областей України зазнали знеструмлень через російські удари по об’єктах енергосистеми.

Російські війська в черговий раз атакували цивільну енергетичну інфраструктуру України за допомогою артилерії та безпілотників.

Станом на ранок, відключення електроенергії зафіксували у Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Наразі енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи у регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація. Фахівці роблять усе можливе для якнайшвидшого повернення світла в оселі споживачів.

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