Специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют в ближайшее время приехать в Украину для обсуждения возобновления мирных переговоров.

Эту информацию подтвердил исполняющий обязанности министра иностранных дел Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина.

Сибига о визите Уиткоффа и Кушнера в Украину

По словам Сибиги, сейчас мирный процесс с участием американской стороны приостановлен, но Украина надеется на возобновление активной дипломатической работы.

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— Мы ждем приезда американской переговорной команды. Мы приветствуем усилия американской стороны и хотим, чтобы США проявляли больше динамики и вовлеченности, — заявил он.

Исполняющий обязанности главы МИД подчеркнул, что добиться справедливого мира без участия Соединенных Штатов невозможно. Точно так же, по его словам, трудно представить себе эффективные гарантии безопасности без участия американской стороны.

Сибига добавил, что вопросы мирного урегулирования, гарантий безопасности и дальнейшего взаимодействия между Киевом и Вашингтоном обсуждались во время недавней встречи президента Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Белом доме.

— Украина хочет покончить с этой войной. Мы используем каждую возможность, чтобы приблизить справедливый мир для Украины, — подчеркнул глава украинской дипломатии.

В конце июля Financial Times сообщила, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер впервые планируют посетить Киев.

По данным издания, договоренности о визите были достигнуты после встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме, где стороны обсудили военную поддержку Украины, производство ракет-перехватчиков Patriot и дипломатические шаги для завершения войны.

Позже журналист Радио Свобода Алекс Рауфогл сообщил со ссылкой на свои источники, что Уиткофф и Кушнер могут приехать в Киев во второй половине августа, в частности во время мероприятий, посвященных 35-й годовщине независимости Украины.

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