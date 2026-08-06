Спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом приїхати до України для обговорення відновлення мирних переговорів.

Цю інформацію підтвердив виконувач обов’язків міністра закордонних справ Андрій Сибіга, повідомляє РБК-Україна.

Сибіга про візит Віткоффа та Кушнера до України

За словами Сибіги, наразі мирний трек за участі американської сторони перебуває на паузі, однак Україна очікує на відновлення активної дипломатичної роботи.

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— Ми чекаємо на приїзд американської переговорної команди. Ми схвалюємо зусилля американської сторони й хочемо, щоб була більша динаміка та залученість США, — заявив він.

Виконувач обов’язків глави МЗС наголосив, що досягти справедливого миру без участі Сполучених Штатів неможливо. Так само, за його словами, важко уявити ефективні гарантії безпеки без американської сторони.

Сибіга додав, що питання мирного врегулювання, гарантій безпеки та подальшої взаємодії між Києвом і Вашингтоном обговорювалися під час нещодавньої зустрічі президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі.

— Україна прагне закінчити цю війну. Ми використовуємо кожну можливість, аби наблизити справедливий мир для України, – наголосив очільник української дипломатії.

Наприкінці липня видання Financial Times повідомило, що спецпосланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер вперше планують відвідати Київ.

За даними видання, домовленостей про візит досягли після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі, де сторони обговорили військову підтримку України, виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot та дипломатичні кроки для завершення війни.

Згодом журналіст Радіо Свобода Алекс Рауфогл повідомив із посиланням на власні джерела, що Віткофф і Кушнер можуть прибути до Києва у другій половині серпня, зокрема під час заходів до 35-ї річниці незалежності України.

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