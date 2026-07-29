Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер впервые планируют посетить Киев.

По информации Financial Times, договоренности о визите были достигнуты после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Уиткофф и Кушнер готовят первый визит в Киев

Отмечается, что переговоры Зеленского и Трампа в Вашингтоне стали важным шагом к возобновлению активного диалога между Киевом и Белым домом.

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По словам советников украинского президента и источника, близкого к администрации США, эта встреча стала лучшей возможностью с начала второго президентского срока Трампа для получения новой военной поддержки и продвижения мирных инициатив.

После переговоров Зеленский сообщил, что стороны обсудили производство ракет-перехватчиков Patriot, дипломатические вопросы и дальнейшее взаимодействие между Украиной и США.

В то же время Трамп назвал встречу «очень хорошей» и заявил, что стороны обсудили широкий круг вопросов.

По данным FT, именно после этих переговоров специальный посланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились впервые посетить Киев в рамках дипломатических усилий, направленных на прекращение войны.

Издание отмечает, что в последние месяцы команда Зеленского целенаправленно работала над изменением отношения Дональда Трампа к войне в Украине.

В частности, украинская сторона пыталась убедить президента США, что поддержка Украины соответствует американским интересам, а также демонстрировала успехи украинских военных.

Перед саммитом НАТО Зеленский рассказал FT, что Трамп положительно оценил украинские удары на большие расстояния по российской энергетической инфраструктуре.

Сам президент Украины пояснил, что Трамп стремится ассоциироваться с успешными решениями.

– Президент Трамп хочет быть там, где есть успех, – сказал Зеленский.

По словам украинского лидера, именно личные встречи оказались самым эффективным способом донести позицию Киева до президента США.

Лумер также заявила о договоренности относительно визита

О предстоящем визите сообщила и американская блогерша Лора Лумер, которая ссылается на собственный источник в Белом доме.

По ее словам, в ходе переговоров Трампа и Зеленского была достигнута договоренность о том, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибудут в Киев в ближайшие две недели.

Лумер утверждает, что сама призвала американскую администрацию организовать этот визит после своей поездки в Украину, во время которой встречалась с Зеленским и украинскими чиновниками.

Официально Белый дом пока не объявил дату предстоящего визита Уиткоффа и Кушнера.

По информации издания Аxios, президент Владимир Зеленский также заявил о вероятном визите в Киев Кушнера и Уиткоффа в течение следующих двух недель.

Украинский президент сказал, что хочет подробно обсудить с ними идеи по возобновлению мирных переговоров, чтобы закончить войну, а также для того, чтобы они увидели ситуацию в Украине из первых рук.

Зеленский заявил, что Кушнер и Уиткофф все еще хотят добиться прекращения огня, чтобы обеспечить пространство для дипломатии. Но он подчеркнул, что не считает, что Путин согласится приостановить боевые действия.

Напомним, Зеленский попросил Трампа об экстренном пакете ракет к Patriot на зиму.

Ранее Дональд Трамп назвал удачной закрытую встречу с Владимиром Зеленским в Белом доме, во время которой они обсудили изготовление ракет для Patriot и дипломатические пути прекращения войны.

Президенты обсудили лицензии на производство перехватчиков систем Patriot и активизацию дипломатического процесса с Россией.

По данным СМИ, переговоры продолжались более часа, а среди ключевых тем был возможный визит спецпредставителей США в Киев.

28 июля представительница Белого дома Каролайн Левитт заявила, что встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и Беньямином Нетаньяху были продуктивными.

Встреча президентов Украины и США длилась более часа и проходила за закрытыми дверями.

Источники: Financial Times, допис Лори Лумер в соцсети X

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