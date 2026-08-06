Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 6 серпня: ЗСУ знищили 1 330 окупантів та 59 артсистем
Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 330 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 6 серпня 2026 року
- особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб;
- танків – 12 246 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од;
- артилерійських систем – 47 455 (+59) од;
- РСЗВ – 2 006 (+4) од;
- засобів ППО – 1 547 (+7) од;
- літаків – 439 (+0) од;
- гелікоптерів – 354 (+0) од;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од;
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од;
- крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
- кораблів/катерів – 34 (+0) од;
- підводних човнів – 2 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 130 682 (+416) од;
- спеціальної техніки – 4 496 (+1) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.
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