Минулої доби Сили оборони ліквідували щонайменше 1 330 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 6 серпня 2026 року

  • особового складу – близько 1 454 210 (+1 330) осіб;
  • танків – 12 246 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 25 087 (+3) од;
  • артилерійських систем – 47 455 (+59) од;
  • РСЗВ – 2 006 (+4) од;
  • засобів ППО – 1 547 (+7) од;
  • літаків – 439 (+0) од;
  • гелікоптерів – 354 (+0) од;
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 138 (+4) од;
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 446 266 (+1 811) од;
  • крилатих ракет – 5 007 (+0) од;
  • кораблів/катерів – 34 (+0) од;
  • підводних човнів – 2 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 130 682 (+416) од;
  • спеціальної техніки – 4 496 (+1) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 625-ту добу.

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На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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