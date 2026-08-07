102 цілі за 48 годин: дрони СБС уразили низку об’єктів РФ у Криму та на ТОТ
- Українські дрони СБС за 48 годин уразили 102 російські цілі в оперативній глибині противника.
- Серед атакованих об’єктів — 10 електропідстанцій, шість суден так званого тіньового флоту РФ, склади, РЛС, ЗРК Бук і транспортно-перевантажувальні пункти.
- Роберт Мадяр Бровді розповів, скільки енергетичних вузлів було уражено на тимчасово окупованих територіях у межах операції Кримський рубильник off.
Українські дрони за 48 годин уразили понад сотню російських цілей, зокрема 10 електропідстанцій і шість суден так званого “тіньового флоту”.
Дрони СБС уразили нові російські цілі: що відомо
Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді, протягом двох діб у оперативній глибині противника було успішно атаковано 102 об’єкти. Серед них — шість суден “тіньового флоту” в Чорному та Азовському морях, зокрема два танкери та чотири суховантажі.
Також під удари потрапили вісім транспортно-перевантажувальних пунктів, два склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів, два радіолокаційні комплекси, зенітний ракетний комплекс “Бук”, локомотиви, паливозаправники, мобільні вогневі групи, три ретранслятори керування дронами типу “Шахед/Герань” і п’ять комунікаційних веж.
Бровді додав, що в межах операції “Кримський рубильник off”, яка триває з 1 липня, українські сили вже уразили 211 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях.
Зокрема, протягом останніх 48 годин були атаковані:
- місце дислокації співробітників ФСБ у Щасливцевому Херсонської області;
- підстанція 330 кВ “Зоря” в районі Афін Донецької області;
- підстанція 330 кВ “Мирна” в Маріуполі;
- підстанції 110 кВ “Місто-4”, “Місто-11” та “Місто-2” у Маріуполі;
- електропідстанції в Бердянську Запорізької області, Березівському та Донецькому Луганської області, Широкій Балці й Докучаєвську Донецької області;
- ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки у Вовчанському Запорізької області;
- склад матеріально-технічного забезпечення та ремонтна база військової техніки в Новому Житті в окупованому Криму;
- полігон, пункт дислокації російських військ і стоянка техніки в Новоозерному;
- ремонтно-відновлювальна база в Абрикосовому в окупованому Криму.
– Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо, — підсумував командувач Сил безпілотних систем.