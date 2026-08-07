Українські дрони за 48 годин уразили понад сотню російських цілей, зокрема 10 електропідстанцій і шість суден так званого “тіньового флоту”.

Дрони СБС уразили нові російські цілі: що відомо

Як повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді, протягом двох діб у оперативній глибині противника було успішно атаковано 102 об’єкти. Серед них — шість суден “тіньового флоту” в Чорному та Азовському морях, зокрема два танкери та чотири суховантажі.

Також під удари потрапили вісім транспортно-перевантажувальних пунктів, два склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів, два радіолокаційні комплекси, зенітний ракетний комплекс “Бук”, локомотиви, паливозаправники, мобільні вогневі групи, три ретранслятори керування дронами типу “Шахед/Герань” і п’ять комунікаційних веж.

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Бровді додав, що в межах операції “Кримський рубильник off”, яка триває з 1 липня, українські сили вже уразили 211 енергетичних вузлів на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, протягом останніх 48 годин були атаковані:

місце дислокації співробітників ФСБ у Щасливцевому Херсонської області;

підстанція 330 кВ “Зоря” в районі Афін Донецької області;

підстанція 330 кВ “Мирна” в Маріуполі;

підстанції 110 кВ “Місто-4”, “Місто-11” та “Місто-2” у Маріуполі;

електропідстанції в Бердянську Запорізької області, Березівському та Донецькому Луганської області, Широкій Балці й Докучаєвську Донецької області;

ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки у Вовчанському Запорізької області;

склад матеріально-технічного забезпечення та ремонтна база військової техніки в Новому Житті в окупованому Криму;

полігон, пункт дислокації російських військ і стоянка техніки в Новоозерному;

ремонтно-відновлювальна база в Абрикосовому в окупованому Криму.

– Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо, — підсумував командувач Сил безпілотних систем.

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