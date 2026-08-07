Днем 7 августа во временно оккупированной Ялте раздались звуки стрельбы. По данным очевидцев, в районе местного порта, вероятно, происходит атака морскими дронами.

Атака на морской порт в Ялте 7 августа

Как сообщают в Telegram-канале Крымский ветер, после стрельбы возле набережной вспыхнул сильный пожар.

По словам местных жителей, взрывов до этого не было. Авторы канала предполагают, что возгорание могло стать результатом работы мобильных огневых групп.

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Ранее оккупационная администрация Ялты предупреждала население об угрозе безэкипажных катеров. Впоследствии людей начали срочно эвакуировать с пляжей и набережной.

Оккупационные власти также заявили о проведении операции по разминированию безэкипажного катера и призвали жителей и туристов покинуть район Приморского парка.

Впоследствии в соцсетях появились фото и видео большого пожара, разгоревшегося в районе ялтинского порта.

Напомним, что в ночь на 7 августа на военном аэродроме Гвардейское во временно оккупированном Крыму произошли масштабные пожары после серии мощных взрывов.

Позже Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение объектов на территории аэродрома и обнародовал список целей, которые были успешно атакованы.

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