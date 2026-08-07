В Министерстве внутренних дел заявили, что распространенная в соцсетях информация о якобы проведенной в четверг репатриации тел погибших украинских военных и предварительном установлении их лиц не соответствует действительности.

В МВД опровергли фейк о репатриации 1 210 тел военных

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов опубликовал в Telegram несколько изображений, в том числе скриншот одного из Телеграмм-каналов, в котором утверждалось, что в четверг в Украину якобы вернули 1 210 тел погибших защитников.

В сообщении также указывались фамилии военнослужащих, тела которых якобы были репатриированы и предварительно идентифицированы.

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Добросердов подчеркнул, что никаких таких репатриационных мероприятий не проводили, а информация об установлении лиц отдельных погибших военных неправдива.

По его словам, особенно цинично использование в фейковых публикациях реальных фамилий, фотографий и якобы списков погибших, ведь такие сообщения заставляют семьи пропавших без вести снова испытывать сильные эмоции, надежду и боль.

Уполномоченный также сообщил, что изображения, которые использовали для распространения этой информации, в частности в TikTok и других платформах, имеют признаки создания с помощью искусственного интеллекта. Это, по его словам, подтвердили результаты проверки специализированными программными средствами.

Добросердов подчеркнул, что параллельно с боевыми действиями продолжается и информационная война. Одной из ее целей является психологическое давление на десятки тысяч украинских семей, ожидающих известий о своих пропавших без вести близких.

— Одна из ее целей — играть на чувствах десятков тысяч семей, ожидающих известия о своих пропавших без вести родных. Способны использовать боль, чтобы посеять панику, недоверие и отчаяние, — подчеркнул Добросердов.

Он призвал родственников пропавших без вести и военнопленных доверять только официальной информации государственных органов, занимающихся учетом и розыском пропавших, проведением репатриаций и идентификацией погибших. Среди таких источников — Координационный штаб по обращению с военнопленными и другие уполномоченные государственные учреждения.

Украинцев также призывали не распространять непроверенные списки или сообщения даже если они выглядят убедительно.

Перед тем, как сделать репост или переслать подобную информацию другим семьям, следует проверить, была ли она обнародована официальными государственными источниками.

Добросердов подчеркнул, что противник пытается причинять украинцам не только физическую, но и моральную боль, используя для этого манипуляции и дезинформацию, поэтому призвал не позволять использовать чувства семей в таких информационных операциях.

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