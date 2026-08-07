У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поширена в соцмережах інформація про нібито проведену в четвер репатріацію тіл загиблих українських військових та попереднє встановлення їхніх осіб не відповідає дійсності.

У МВС спростували фейк про репатріацію 1 210 тіл військових

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов оприлюднив у Telegram декілька зображень, зокрема скріншот одного з Телеграм-каналів, у якому стверджувалося, що в четвер до України нібито повернули 1210 тіл полеглих захисників.

У дописі також зазначалися прізвища військовослужбовців, тіла яких начебто були репатрійовані та попередньо ідентифіковані.

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Добросердов наголосив, що жодних таких репатріаційних заходів не проводили, а інформація про встановлення осіб окремих загиблих військових є неправдивою.

За його словами, особливо цинічним є використання у фейкових публікаціях реальних прізвищ, фотографій та нібито списків загиблих, адже такі повідомлення змушують родини зниклих безвісти знову переживати сильні емоції, надію та біль.

Уповноважений також повідомив, що зображення, які використовували для поширення цієї інформації, зокрема у TikTok та на інших платформах, мають ознаки створення за допомогою штучного інтелекту. Це, за його словами, підтвердили результати перевірки спеціалізованими програмними засобами.

Добросердов підкреслив, що паралельно з бойовими діями триває й інформаційна війна. Однією з її цілей є психологічний тиск на десятки тисяч українських родин, які очікують звісток про своїх зниклих безвісти близьких.

– Одна з її цілей — грати на почуттях десятків тисяч родин, які чекають звістки про своїх зниклих безвісти рідних. Ладні використовувати біль аби посіяти паніку, недовіру і розпач, – зауважив Добросердов.

Він закликав родичів зниклих безвісти та військовополонених довіряти лише офіційній інформації державних органів, які займаються обліком і розшуком зниклих, проведенням репатріацій та ідентифікацією загиблих. Серед таких джерел — Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та інші уповноважені державні установи.

Українців також закликали не поширювати неперевірені списки чи повідомлення, навіть якщо вони виглядають переконливо.

Перед тим як зробити репост або переслати подібну інформацію іншим родинам, варто перевірити, чи була вона оприлюднена офіційними державними джерелами.

Добросердов наголосив, що противник намагається завдавати українцям не лише фізичного, а й морального болю, використовуючи для цього маніпуляції та дезінформацію, тому закликав не дозволяти використовувати почуття родин у таких інформаційних операціях.

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