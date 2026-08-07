Российские войска пытаются продвинуться в Лиман Донецкой области, оказывая давление в районах Заречного и Ямполя.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Суспільне Студія.

Ситуация в Лимане 7 августа 2026

По словам спикера УОС, Силы обороны Украины удерживают позиции, несмотря на активизацию российских попыток прорваться в Лиман и закрепиться на окраинах города.

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Трегубов утверждает, что российские войска находятся как севернее Лимана, так и на его восточных окрестностях. Оккупанты расширили пути продвижения через районы населенных пунктов Заречное и Ямполь, откуда пытаются заходить в Лиман с помощью диверсионно-разведывательных групп.

Он отметил, что в этом районе образовалась “серая зона”, которая простирается от Заречного и Ямполя практически до самого Лимана. Это практически пути продвижения русских инфильтрационных групп, с помощью которых они стремятся туда пробиться.

В то же время он подчеркнул, что Лиман является надежно укрепленным населенным пунктом, где присутствуют:

достаточный объем сил и средств;

качественно спланированная система обороны в воздухе и на земле.

Поэтому результативность действий российской армии на этом отрезке фронта остается низкой, хотя Лиман имеет для РФ стратегический вес, подчеркнул спикер ГОС.

Он утверждает, что оккупанты рассматривают захват города как один из промежуточных этапов для выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию – одну из ключевых целей РФ на Востоке Украины.

По словам Трегубова, река Северский Донец продолжает служить естественным оборонительным рубежом, а попытки врага форсировать ее находятся под огневым контролем ВСУ и не дают ему желаемого результата.

В этой связи российская армия пытается обходить это препятствие, привлекая свои силы на других направлениях. По информации спикера, украинские защитники продолжают контролировать Ямполь.

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