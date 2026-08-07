Російські війська намагаються просунутися до міста Лиман Донецької області, здійснюючи тиск у районах Зарічного та Ямполя.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Суспільне Студія.

Ситуація у Лимані 7 серпня 2026

За словами речника УОС, Сили оборони України тримують позиції, попри активізацію російських спроб прорватися до Лиману та закріпитися на околицях міста.

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Трегубов стверджує, що російські війська перебувають як на північ від Лимана, так і на його східних околицях. Окупанти розширили шляхи просування через райони населених пунктів Зарічне та Ямпіль, звідки намагаються заходити в Лиман за допомогою диверсійно-розвідувальних груп.

Він зазначив, що в цьому районі утворилася розлога “сіра зона”, що простягається від Зарічного та Ямполя практично до самого Лимана. Це фактично шляхи просування російських інфільтраційних груп, за допомогою яких вони прагнуть туди пробитися.

Водночас він наголосив, що Лиман є надійно укріпленим населеним пунктом, де присутні:

достатній обсяг сил і засобів;

якісно спланована система оборони у повітрі та на землі.

Через це результативність дій російської армії на цьому відрізку фронту залишається низькою, хоча Лиман має для РФ стратегічну вагу, наголосив речник УОС.

Він стверджує, що окупанти розглядають захоплення міста як один із проміжних етапів для виходу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію – одну з ключових цілей РФ на Сході України.

За словами Трегубова, річка Сіверський Донець і надалі слугує природним оборонним рубежем, а спроби ворога форсувати її перебувають під вогневим контролем ЗСУ та не дають йому бажаного результату.

У зв’язку з цим російська армія намагається обходити цю перешкоду, залучаючи свої сили на інших напрямках. За інформацією речника, українські захисники продовжують контролювати Ямпіль.

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