В ночь на 7 августа Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов во временно оккупированном Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Поражение военных объектов РФ в Крыму, на ВОТ Запорожской и Херсонской областей: что известно

По данным Генштаба, подразделения Сил обороны поразили радиолокационную станцию раннего обнаружения возле Оленовки, а также место хранения, подготовки и запуска ударных дронов в районе Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

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Также подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов управления ударными БпЛА типа Герань и Гербера. Один из них находился в Оленовке (АР Крым), другой — в Железном Порту Херсонской области.

В Генштабе объяснили, что такие ретрансляторы обеспечивают стабильную связь между операторами и ударными беспилотниками, увеличивая дальность и эффективность их применения.

Кроме того, украинские военные поразили склад топливно-смазочных материалов противника в районе Мелитополя и ремонтное подразделение российских оккупационных войск возле Якимовки в Запорожской области.

Ранее украинские дальнобойные беспилотники атаковали логистический комплекс российского маркетплейса Wildberries в Екатеринбурге, который находится более чем в 1 700 километрах от границы с Украиной.

После удара на территории складского комплекса возник пожар, из-за чего компания временно приостановила прием поставок и перенаправила их на другие логистические объекты.

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