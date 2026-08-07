Российские атаки на гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора могут повторить последствия продовольственного кризиса 2022 года.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Сибига об атаках РФ на суда

По словам Сибиги, Россия пытается повторить сценарий 2022 года, когда блокада украинских морских портов привела к резкому росту мировых цен на продовольствие.

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Он напомнил, что тогда мировой индекс цен на продукты питания вырос более чем на 25%, а миллионы людей оказались под угрозой продовольственной нестабильности.

Теперь, по словам главы МИД, РФ атакует гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора.

— Россия пытается добиться такого же результата сейчас, атакуя гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора Украины. Последствия для мира могут быть такими же серьезными, как и в 2022 году, — подчеркнул Сибига.

Он призвал страны и регионы, которые могут пострадать от таких действий, открыто высказать свою позицию и усилить международное давление на Москву.

По словам министра, Россию нужно заставить прекратить атаки на свободу судоходства и глобальную продовольственную безопасность в Черном море.

Ранее Андрей Сибига сообщил, что после усиления российских атак на украинские порты и гражданские суда Украина начала консультации с Польшей, Румынией, Молдовой, Словакией и Венгрией по расширению альтернативных маршрутов экспорта зерна в третьи страны.

По его словам, из-за российских ударов гибнут члены экипажей гражданских судов, а также возникают серьезные риски для украинского морского экспорта.

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