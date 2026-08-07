Російські атаки на цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору можуть повторити наслідки продовольчої кризи 2022 року.

Про це заявив виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

Сибіга про атаки РФ на судна

За словами Сибіги, Росія намагається відтворити сценарій 2022 року, коли блокада українських морських портів призвела до різкого зростання світових цін на продовольство.

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Він нагадав, що тоді світовий індекс цін на харчові продукти зріс більш ніж на 25%, а мільйони людей опинилися під загрозою продовольчої небезпеки.

Тепер, за словами очільника МЗС, РФ атакує цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору.

— Росія намагається досягти такого ж результату зараз, атакуючи цивільні судна в українських портах та вздовж морського коридору України. Наслідки для світу можуть бути такими ж серйозними, як і у 2022 році, — наголосив Сибіга.

Він закликав країни та регіони, які можуть постраждати від таких дій, відкрито висловити свою позицію та посилити міжнародний тиск на Москву.

За словами міністра, Росію необхідно змусити припинити атаки на свободу судноплавства та глобальну продовольчу безпеку в Чорному морі.

Раніше Андрій Сибіга повідомив, що після посилення російських атак на українські порти та цивільні судна Україна розпочала консультації з Польщею, Румунією, Молдовою, Словаччиною та Угорщиною щодо розширення альтернативних маршрутів експорту зерна до третіх країн.

За його словами, через російські удари гинуть члени екіпажів цивільних суден, а також виникають серйозні ризики для українського морського експорту.

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