В июле ПВО сбила более 5,3 тыс. дронов и ракет РФ — Минобороны
- В июле украинская ПВО обезвредила более 5,3 тыс. российских ракет и ударных дронов с более чем 9 тыс.
- Несмотря на критический дефицит ракет-перехватчиков против баллистики, Украина работает с партнерами над усилением эшелонированной защиты.
В июле украинская противовоздушная оборона смогла перехватить более 5,3 тыс. дронов и ракет, отбивая массированные российские атаки в разных регионах.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Минобороны о работе ПВО в июле
По информации Воздушных сил ВСУ, в течение июля Россия применила более 9 тыс. ударных беспилотников и ракет для атак на Украину, не считая разведывательных дронов.
В течение второго месяца лета силы ПВО перехватили:
- 5 142 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и других;
- 216 ракет разных типов.
Как отмечают в Минобороны, силы противовоздушной обороны обезвредили более 48 тыс. беспилотников тактического уровня.
Там рассказали, что в течение июля украинская ПВО работала в условиях критической нехватки ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, которые Россия запустила по разным городам.
В Минобороны утверждают, что баллистическое оружие до сих пор остается главным вызовом для противовоздушной обороны, поэтому идет работа по усилению способностей ПВО с международными партнерами.
В частности, Украина стремится получить новые системы и ракеты-перехватчики, а также развить другие элементы эшелонированной защиты.