В июле украинская противовоздушная оборона смогла перехватить более 5,3 тыс. дронов и ракет, отбивая массированные российские атаки в разных регионах.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Минобороны о работе ПВО в июле

По информации Воздушных сил ВСУ, в течение июля Россия применила более 9 тыс. ударных беспилотников и ракет для атак на Украину, не считая разведывательных дронов.

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В течение второго месяца лета силы ПВО перехватили:

5 142 ударных беспилотника типа Shahed, Гербера, Италмас и других;

216 ракет разных типов.

Как отмечают в Минобороны, силы противовоздушной обороны обезвредили более 48 тыс. беспилотников тактического уровня.

Там рассказали, что в течение июля украинская ПВО работала в условиях критической нехватки ракет-перехватчиков для противодействия баллистическим ракетам, которые Россия запустила по разным городам.

В Минобороны утверждают, что баллистическое оружие до сих пор остается главным вызовом для противовоздушной обороны, поэтому идет работа по усилению способностей ПВО с международными партнерами.

В частности, Украина стремится получить новые системы и ракеты-перехватчики, а также развить другие элементы эшелонированной защиты.

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