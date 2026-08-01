В июле 2026 года в Украине произошло много важных изменений, касающихся мобилизации. Верховная Рада продолжила военное положение и всеобщую мобилизацию, в Министерстве обороны анонсировали реформу ТЦК, правительство упростило процедуру переоформления отсрочки, а также подтвердило автоматическое продление большинства действующих отсрочек.

Факты ICTV собрали последние новости и расспросили у адвоката Адвокатского бюро Ивана Хомича Елены Воронковой, что изменится в мобилизации с 1 августа 2026 года.

Военное положение и мобилизацию продлили еще на 90 дней

14 июля Верховная Рада поддержала очередное продолжение военного положения и всеобщей мобилизации.

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За продление военного положения проголосовали 313 народных депутатов, а за продление общей мобилизации 311 парламентариев.

Итак, парламент уже в двадцатый раз с начала полномасштабной войны продлил действие военного положения и мобилизации еще на 90 дней (до 31 октября 2026 года). В пятницу, 24 июля, эти законы подписал президент Владимир Зеленский.

Федоров: проблему мобилизации невозможно решить без изменений в армии

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что вопрос мобилизации невозможно решить только административными методами. По его словам, для этого нужны реальные изменения внутри Вооруженных сил и новый общественный подход к прохождению службы.

Он привел в пример отдельные подразделения, где процессы уже хорошо организованы. В частности, Третий штурмовой корпус, где действует четкая система управления, работают профессиональные рекрутеры, определены зоны ответственности и отлажено обеспечение. Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в других подразделениях, где нет сложностей с набором военнослужащих.

Федоров также обратил внимание, что проблема заключается не только в самой мобилизации, но и в доверии людей к системе. Он подчеркнул, что негативно на отношение общества влияют случаи злоупотреблений со стороны отдельных работников ТЦК и СП, не получающих должной правовой оценки.

По его мнению, украинская армия нуждается в более современной модели управления, которая предусматривает ответственность, поддержку командиров и больше возможностей для военных проявлять инициативу.

Лубинец призвал пересмотреть правила мобилизации

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец после нападения на военнослужащих ТЦК во Львове заявил, что это стало следствием накопившихся проблем в сфере мобилизации.

По словам омбудсмена, граждане длительно сообщают о возможных нарушениях своих прав во время мобилизационных мероприятий, однако далеко не все такие случаи получают должную юридическую оценку. Это, по его убеждению, лишь усугубляет недоверие к государственным институтам.

Лубинец подчеркнул, что даже в условиях военного положения права человека остаются в силе, а верховенство права должно быть обязательным для всех.

Поэтому он обратился в Министерство обороны с предложением создать отдельную рабочую группу, которая комплексно пересмотрит действующие мобилизационные процедуры и подготовит более прозрачные и понятные правила.

Август 2026: новые правила мобилизации и реформа ТЦК

В Министерстве обороны подтвердили, что в ближайшее время представят правительству реформу территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Об этом во время часа вопросов правительству сообщил заместитель министра обороны Василий Шкураков.

По его словам, соответствующие наработки уже завершаются, после чего их вынесут на рассмотрение Кабинета министров.

Ранее в Минобороны объясняли, что реформа мобилизации станет вторым этапом масштабного обновления системы прохождения военной службы.

Первый этап уже стартовал. Он предусматривает введение новых форматов контрактов, определение четких сроков службы и пересмотр системы денежного довольствия военнослужащих.

Следующий этап должен касаться рекрутинга, мобилизации и непосредственно работы ТЦК и СП. Детали предстоящей реформы пока не обнародуются.

Более 90% отсрочек продолжатся автоматически

Еще одно изменение касается автоматического продления отсрочек. В настоящее время более 90% таких решений обновляются без участия военнообязанного. Если документы были оформлены правильно, а информация в государственных реестрах является актуальной, обращаться в государственные органы не нужно.

Если же в реестрах отсутствуют необходимые данные или ошибки, то необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг для обновления информации.

Автоматическое продление сейчас распространяется на 22 категории граждан. В то же время, через приложение Резерв+ теперь можно оформить новую отсрочку для 11 категорий военнообязанных.

Мобилизация с 1 августа: в Украине упростили переоформление отсрочки

Об изменениях в закон о мобилизации с августа в комментарии для Фактов ICTV рассказала адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова. Она напомнила, что основными изменениями, которых очень ожидали военнообязанные, стало то, что отныне предоставление документов на переоформление отсрочки не прекращает действие предыдущей отсрочки.

Это значительно добавляет покоя лицам, подающим соответствующее заявление, ведь больше нет промежутка, в течение которого предварительная отсрочка уже не действует, а новое заявление еще не рассмотрено.

Более того, если по результатам рассмотрения документов будет отказано в изменении оснований для отсрочки, срок действия уже имеющейся отсрочки не меняется, и лицо не может быть мобилизовано до его завершения.

Кроме того, постепенно расширяется список оснований, по которым отсрочку можно оформить автоматически через приложение Резерв+. Это касается аспирантов, ученых и лиц со статусом личности с инвалидностью.

– Благодаря этому все больше военнообязанных смогут оформлять отсрочку дистанционно, без личного обращения в государственные учреждения. Как следствие, это будет способствовать уменьшению нагрузки на ЦНАПы и комиссии, рассматривающие такой документ, – рассказала Елена Воронкова.

Изменения в закон о мобилизации с августа 2026 года: отсрочки на 12 месяцев и трудоустройство

Адвокат напомнила, что для работодателей ввели изменения, в соответствии с которыми во время принятия работника на работу они обязаны проверить его выписку из военно-учетного документа, сформированную не позднее чем за 72 часа до трудоустройства.

Несколько ранее среди положительных изменений также появилось новое основание для предоставления отсрочки сроком на 12 месяцев. Она касается лиц, заключивших контракт и проходивших военную службу в возрасте от 18 до 24 лет во время действия военного положения.

– Вместе с тем все эти нововведения являются лишь точечным устранением пробелов в законодательстве и никак не свидетельствуют о проведении масштабной реформы действующего порядка мобилизации и оформлении отсрочек, – резюмировала адвокат.

Мобилизация с 1 августа 2026 года: порядок добровольного призыва

В Украине действует механизм добровольной мобилизации, позволяющий кандидатам оформиться на службу без обязательного обращения в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Все этапы отбора человек проходит непосредственно через воинскую часть, к которой он хочет присоединиться.

Как сообщили в Киевском городском ТЦК и СП, доброволец самостоятельно выбирает вакансию, проходит собеседование и получает решение от командования воинской части. Если кандидатура согласовывается, военнослужащий подает заявление о желании проходить службу именно в этом подразделении.

После этого командир воинской части самостоятельно оформляет направление на прохождение военно-врачебной комиссии. С момента выдачи такого документа доброволец получает дополнительную защиту, а именно в течение как минимум пяти дней его не могут принудительно мобилизовать по общей процедуре.

Следующим этапом является прохождение ВЛК. Если медицинская комиссия признает кандидата пригодным к службе, он прибывает в воинскую часть для оформления. При необходимости новобранец проходит базовую общевойсковую подготовку, после чего приступает к исполнению служебных обязанностей.

В Киевском ТЦК отмечают, что этот порядок сейчас распространяется только на граждан, добровольно вступающих в армию во время мобилизации. Для тех, кто планирует заключать контракт на военную службу, продолжает действовать нынешняя процедура оформления.

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