Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військовослужбовців.

У ЗСУ змінять систему закупівлі та перевірки продуктів

Як повідомило Міністерство оборони України, нова модель передбачає розділення закупівлі продуктів і логістичних послуг.

Харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставкою займатимуться професійні логістичні оператори. Очікується, що такий підхід посилить конкуренцію та зробить ціноутворення прозорішим.

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Також продукти перевірятимуть на розподільчих центрах ще до їх доставки у військові частини. Це має зменшити ризик потрапляння неякісної продукції до підрозділів.

Наступним етапом реформи стане перехід до замовлення страв замість окремих продуктів через систему DOT-Chain Food. Вона автоматично розраховуватиме необхідну кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу.

Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Спочатку її запровадять у військових частинах у кількох регіонах, після чого поступово масштабуватимуть.

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