У ЗСУ змінять систему закупівлі та перевірки продуктів – Міноборони
- Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ масштабують реформу системи харчування військовослужбовців.
- Нова модель передбачає розділення закупівлі продуктів і логістики: харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставкою займатимуться професійні оператори.
- У Міноборони також розповіли про наступний етап та що він передбачатиме.
Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинають масштабування реформи системи харчування військовослужбовців.
У ЗСУ змінять систему закупівлі та перевірки продуктів
Як повідомило Міністерство оборони України, нова модель передбачає розділення закупівлі продуктів і логістичних послуг.
Харчі постачатимуть перевірені виробники, а доставкою займатимуться професійні логістичні оператори. Очікується, що такий підхід посилить конкуренцію та зробить ціноутворення прозорішим.
Також продукти перевірятимуть на розподільчих центрах ще до їх доставки у військові частини. Це має зменшити ризик потрапляння неякісної продукції до підрозділів.
Наступним етапом реформи стане перехід до замовлення страв замість окремих продуктів через систему DOT-Chain Food. Вона автоматично розраховуватиме необхідну кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу.
Перші закупівлі за новою моделлю планують провести вже цього року. Спочатку її запровадять у військових частинах у кількох регіонах, після чого поступово масштабуватимуть.